Дата выхода сериала «Криминальное прошлое»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 18:45
10 января на Apple TV+ прошла премьера первых двух эпизодов сериала «Криминальное прошлое», главные роли в котором исполнили Питер Капальди и Куш Джамбо.
По сюжету проекта анонимный звонок в полицию запускает интригующую цепь событий, которая приводит двух незаурядных детективов к прошлому расследованию.
В сериале снялись Айша Кала, Шон Дули, Чарли Крид-Майлз, Стивен Кэмпбелл Мур, Джордан А. Нэш и Кэти Тайсон.
Расписание выхода эпизодов сериала «Криминальное прошлое»
|1 серия
|10 января
|2 серия
|10 января
|3 серия
|17 января
|4 серия
|24 января
|5 серия
|31 января
|6 серия
|7 февраля
|7 серия
|14 февраля
|8 серия
|21 февраля