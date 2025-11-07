Видео
Крипер фильм 2025: дата выхода в России и трейлер
Фильмы и сериалы

7 ноября, 15:00

1 мин.

Хоррор «Крипер» Осгуда Перкинса выйдет в российских кинотеатрах 4 декабря

Евгений Плитин
Автор
Кадр из фильма «Крипер», реж. Осгуд Перкинс, Neon
Фото Кадр из фильма «Крипер», реж. Осгуд Перкинс, Neon

4 декабря в российских кинотеатрах начнут показывать новый фильм «Крипер» режиссера Осгуда Перкинса («Собиратель душ», «Обезьяна»). Мировая премьера фильма запланирована на 14 ноября.

По сюжету пара решает отпраздновать годовщину отношений в уединенной хижине на опушке леса. Но вместо романтики девушка вынуждена столкнуться с таинственной сущностью и поучаствовать в разгадке тайны старинного дома.

Кто снялся в фильме «Крипер»

В картине снялись Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд, Тесс Дегенштейн, Клер Фризон, Кетт Тортон, Эрин Бойес, Кристин Пак, Джина Вультаджо, Глен Гордон.

Трейлер фильма «Крипер»

Собиратель душ 2024: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.Инди-феномен среди хорроров: каким получился фильм «Собиратель душ» с Николасом Кейджем
