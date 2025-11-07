Хоррор «Крипер» Осгуда Перкинса выйдет в российских кинотеатрах 4 декабря

4 декабря в российских кинотеатрах начнут показывать новый фильм «Крипер» режиссера Осгуда Перкинса («Собиратель душ», «Обезьяна»). Мировая премьера фильма запланирована на 14 ноября.

По сюжету пара решает отпраздновать годовщину отношений в уединенной хижине на опушке леса. Но вместо романтики девушка вынуждена столкнуться с таинственной сущностью и поучаствовать в разгадке тайны старинного дома.

Кто снялся в фильме «Крипер»

В картине снялись Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд, Тесс Дегенштейн, Клер Фризон, Кетт Тортон, Эрин Бойес, Кристин Пак, Джина Вультаджо, Глен Гордон.