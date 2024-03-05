Крис Эванс ответил на критику супергеройских фильмов

Последнее время кинокомиксы переживают сложный период, теряя доверие аудитории. После провальных «Марвелов», которым глава Marvel Studios Кевин Файги пророчил успех «Мстителей», и «Мадам Паутины» от Sony, рейтинг которой даже ниже, чем у «Морбиуса», многие зрители стали настроены к подобным фильмам скептически.

На Emerald City Comic Con Крис Эванс ответил на критику супергеройских проектов: «Кинокомиксы в целом по каким-то причинам не всегда получают должного внимания, которого, по моему мнению, заслуживают», — считает актер.

Эванс добавил, что создавать настолько масштабные проекты очень тяжело: «Если бы это было легко, хороших супергеройских фильмов было бы намного больше».

Актер также отметил, что вместо акцентирования внимания на не самых успешных релизах стоит сфокусироваться на лучших проектах о супергероях: «Не хочу выделять отдельные фильмы в каталоге Marvel, но некоторые из них феноменальны».

В киновселенной Marvel Крис Эванс исполнял роль Стива Роджерса (Капитан Америка). Дебют актера в образе первого мстителя был в 2011 году, а последний раз Крис Эванс сыграл Роджерса в картине «Мстители: Финал» 2019 года.

Ранее Рэй Уинстон, сыгравший в фильме «Черная Вдова» русского генерала и главу Красной комнаты Дрейкова, назвал свой опыт работы в MCU душераздирающим.