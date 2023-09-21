Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:20

Крис Эванс рассказал о влиянии Капитана Америка на успех «Мстителей»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Первый мститель».
Telegram Дзен

В интервью GQ исполнитель роли Стива Роджерса Крис Эванс рассуждал о влиянии Капитана Америка в успех серии фильмов «Мстители».

По мнению актера, он внес определенный вклад, но в целом это заслуга всего каста: «Это словно выиграть Суперкубок, не будучи Томом Брэди. В смысле, я был частью команды. Может, тебе и удалась пара игр, но в целом это не твоя победа. Ты только являешься ее частью, и это прекрасно. Быть частью культурного феномена».

Крис Эванс добавил, что согласен с мнением Квентина Тарантино о том, что в фильмах Marvel настоящие звезды — супергерои, а не актеры, играющие их. Исполнитель роли Капитана Америка считает, что это очень освобождает от бремени широкой известности.

Серия фильмов о Мстителях заработала в мировом прокате в общей сложности 7,6 миллиарда долларов. Последний раз в образе Стива Роджерса Крис Эванс появился в картине «Мстители: Финал».

В следующем году на экраны выйдет фильм Marvel «Капитан Америка: Дивный новый мир», главную роль в котором сыграл Энтони Маки.

Фильмы
1
0
Читайте также
Шольц на ГА ООН обвинил Путина в желании захватить Украину
Бербок назвала конфликт с Россией сигналом другим странам
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третий сезон «Медленных лошадей» с Гари Олдманом выйдет в декабре

«Баллада о змеях и певчих птицах»: опубликован новый трейлер приквела «Голодных игр»