Крис Эванс рассказал о влиянии Капитана Америка на успех «Мстителей»

В интервью GQ исполнитель роли Стива Роджерса Крис Эванс рассуждал о влиянии Капитана Америка в успех серии фильмов «Мстители».

По мнению актера, он внес определенный вклад, но в целом это заслуга всего каста: «Это словно выиграть Суперкубок, не будучи Томом Брэди. В смысле, я был частью команды. Может, тебе и удалась пара игр, но в целом это не твоя победа. Ты только являешься ее частью, и это прекрасно. Быть частью культурного феномена».

Крис Эванс добавил, что согласен с мнением Квентина Тарантино о том, что в фильмах Marvel настоящие звезды — супергерои, а не актеры, играющие их. Исполнитель роли Капитана Америка считает, что это очень освобождает от бремени широкой известности.

Серия фильмов о Мстителях заработала в мировом прокате в общей сложности 7,6 миллиарда долларов. Последний раз в образе Стива Роджерса Крис Эванс появился в картине «Мстители: Финал».

В следующем году на экраны выйдет фильм Marvel «Капитан Америка: Дивный новый мир», главную роль в котором сыграл Энтони Маки.