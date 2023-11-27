Кристофер Нолан ответил на критику супергеройских фильмов от Мартина Скорсезе

О том, как Мартин Скорсезе не любит кинокомиксы, можно слагать легенды. Режиссер говорил, что конвейеру супергеройских фильмов нужно дать отпор, ведь это ненастоящее кино, пагубно влияющее на молодое поколение.

Надеждой кинематографа Скорсезе считает братьев Сафди и Кристофера Нолана. Последний взглядов режиссера на супергеройские фильмы не разделяет.

Когда в интервью Associated Press Кристофера Нолана попросили прокомментировать слова Мартина Скорсезе о кинокомиксах, он сказал, что баланс между авторскими и масштабными фильмами обеспечивает в Голливуде здоровую экосисистему: «Популярные проекты могут обеспечить возврат аудитории и дать людям то, что они хотят — это всегда было важной частью экономики Голливуда».

Режиссер добавил, что подобные проекты окупают создание и распространение множества фильмов другого жанра: «Всегда нужно уважать стремление зрителей к чему-то новому».