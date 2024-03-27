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Кровь в обмен на пыль фильм 2023: дата выхода в России, сюжет, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

27 марта, 16:45

1 мин.

Боевик «Кровь в обмен на пыль» с Китом Харингтоном выйдет в российский прокат 18 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Кровь в обмен на пыль».
Фото Кадр из фильма «Кровь в обмен на пыль»
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18 апреля пройдет российская премьера боевика «Кровь в обмен на пыль» режиссера Рода Блэкхерста («Добро пожаловать на Землю»). Главную роль исполнил звезда «Игры престолов» Кит Харингтон.

Сюжет фильма «Кровь в обмен на пыль» сосредоточен на коммивояжере Клиффе, который в надежде выбраться из долговой ямы начинает сотрудничать с Рикки. Однако узнав правду о его бизнесе, приоритеты главного героя меняются.

В проекте также снялись Джош Лукас, Итан Сапли, Стивен Дорфф, Скут Макнэри, Нора Зеетнер, Трэвис Брюэр, Эмбер Роуз Мейсон и Крис Маллинэкс.

Картина «Кровь в обмен на пыль» выйдет в российских кинотеатрах 18 апреля.

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