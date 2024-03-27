Боевик «Кровь в обмен на пыль» с Китом Харингтоном выйдет в российский прокат 18 апреля

Читайте нас в

18 апреля пройдет российская премьера боевика «Кровь в обмен на пыль» режиссера Рода Блэкхерста («Добро пожаловать на Землю»). Главную роль исполнил звезда «Игры престолов» Кит Харингтон.

Сюжет фильма «Кровь в обмен на пыль» сосредоточен на коммивояжере Клиффе, который в надежде выбраться из долговой ямы начинает сотрудничать с Рикки. Однако узнав правду о его бизнесе, приоритеты главного героя меняются.

В проекте также снялись Джош Лукас, Итан Сапли, Стивен Дорфф, Скут Макнэри, Нора Зеетнер, Трэвис Брюэр, Эмбер Роуз Мейсон и Крис Маллинэкс.

Картина «Кровь в обмен на пыль» выйдет в российских кинотеатрах 18 апреля.