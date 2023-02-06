Крупнейшее российское издательство впервые профинансирует съемки фильмов

Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ», в которую входят «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» и другие, впервые осуществит инвестиции в съемки фильмов. Об этом, как пишет РБК, сообщил президент издательства Олег Новиков.

Первый проект получит бюджет в размере 200 миллионов рублей, что превосходит расходы самых кассовых российских фильмов прошлого года. В дальнейшем «Эксмо-АСТ» планирует покрывать порядка 25% стоимости проектов. Средства будут поступать из финансовых активов управляющей компании группы.

Список произведений, которые получат финансирование, пока не сформирован. Однако точно известно, что это будут книги российских авторов, выпускаемые непосредственно издательством. Ближайшие питчинги пройдут в феврале. Ожидается 26 заявок. В жюри войдут представители онлайн-платформ и киностудий, таких как Premier, Kion, 1-2-3 Production, Cosmos Studio и другие.