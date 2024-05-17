Вышел трейлер кулинарного шоу «Гарри Поттер: Волшебники выпечки»

Издание Variety сообщает, что исполнители ролей Фреда и Джорджа Уизли в фильмах о Гарри Поттере Джеймс и Оливер Фелпс станут ведущими кулинарного шоу «Гарри Поттер: Волшебники выпечки».

Проект расскажет о «кондитерах-новаторах», которые «создают завораживающие сладкие творения», вдохновленные фильмами о мальчике, который выжил.

Съемки кулинарного шоу будут проходить в Лондоне в локациях, где снимали фильмы о Гарри Поттере. В частности, в декорациях Большого зала Школы чародейства и волшебства «Хогвартс», на платформе девять и три четверти, волшебном банке «Гринготтс» и «Норе».

Проект будет транслироваться на Food Network, а также будет доступен для просмотра на платформе Max.