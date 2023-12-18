Universal Pictures опубликовал трейлер мультфильма «Кунг-фу панда 4»

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Universal Pictures опубликовал трейлер мультфильма «Кунг-фу панда 4», в котором анонсировано продолжение приключений легендарного Воина Дракона, его верных друзей и наставника.

Персонажей проекта озвучили Джек Блэк (По), Аквафина (Чжэнь), Виола Дэвис (Хамелеонша), Дастин Хоффман (Мастер Шифу), Джеймс Хонг (господин Пинг), Брайан Крэнстон (Ли Шань) Иэн Макшейн (Тай Лунг) и Ке Хюи Куан (Хань).

Кроме того, в «Кунг-фу панду 4» вернутся члены команды «Неистовая пятерка»: Мастера Тигрица (Анджелина Джоли), Обезьяна (Джеки Чан), Журавль (Дэвид Кросс), Богомол (Сет Роген) и Гадюка (Люси Лью).

Премьера мультфильма пройдет 8 марта 2024 года.