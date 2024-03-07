Дата выхода сериала «Курьеры»: расписание релиза эпизодов

11 марта на платформе KION пройдет премьера сериала «Курьеры». Режиссером проекта выступил Илья Максимов («Страх над Невой»), а сценарий проекта написал Сергей Калужанов («Мерзлая земля»).

По сюжету 20-летний Гоша бросает медицинский и мечтает поступить в киношколу. Мама Гоши не встает на пути у сына, но просит у него в доказательство серьезности своих намерений прожить хотя бы три месяца без финансовой поддержки. Гоша принимает вызов и устраивается курьером в службу доставки.

В сериале снялись Владислав Тирон, Милана Бру, Константин Крюков, Ольга Погодина, Роман Маякин, Кристина Кукас, Амаду Мамадаков, Давид Сократян, Валентин Смирнитский и Татьяна Кравченко.

Расписание релиза эпизодов сериала «Курьеры»