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Курьеры 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

7 марта, 21:15

1 мин.

Дата выхода сериала «Курьеры»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Курьеры».
Фото Кадр из сериала «Курьеры»
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11 марта на платформе KION пройдет премьера сериала «Курьеры». Режиссером проекта выступил Илья Максимов («Страх над Невой»), а сценарий проекта написал Сергей Калужанов («Мерзлая земля»).

По сюжету 20-летний Гоша бросает медицинский и мечтает поступить в киношколу. Мама Гоши не встает на пути у сына, но просит у него в доказательство серьезности своих намерений прожить хотя бы три месяца без финансовой поддержки. Гоша принимает вызов и устраивается курьером в службу доставки.

В сериале снялись Владислав Тирон, Милана Бру, Константин Крюков, Ольга Погодина, Роман Маякин, Кристина Кукас, Амаду Мамадаков, Давид Сократян, Валентин Смирнитский и Татьяна Кравченко.

Расписание релиза эпизодов сериала «Курьеры»

1 серия 11 марта
2 серия 11 марта
3 серия 11 марта
4 серия 11 марта
5 серия 18 марта
6 серия 18 марта
7 серия 18 марта
8 серия 18 марта
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