Квентин Тарантино оценил фильм «Джокер: Безумие на двоих»

В подскасте The Joe Rogan Experience Квентин Тарантино рассказал, что его раскритиковали в Сети после того, как он похвалил сиквел Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих».

«Потом читаешь комментарии в духе: «Квентин — чертов засранец». Этот фильм просто отстой», — вспоминал режиссер.

Тарантино добавил, что не понимает подобной реакции аудитории: «Мне чертовски понравился фильм! Почему это делает меня засранцем?»

По мнению постановщика, странно, что людей интересует его киновыбор.

«Вам либо нравится кино, либо нет. Я не продвигаю этот фильм, я не делаю вообще ничего. Просто сказал, что он мне понравился. Кому до этого есть дело? Кому не все равно на то, что мне нравится?» — рассуждал режиссер.

Квентин Тарантино также отметил, что не понимает критики в свой адрес по поводу того, что он не видел ту или иную премьеру, например, «Дюну» Дени Вильнева или другие ремейки культовых картин.

«Кто-то скажет: «Ну, я думаю, он что-то упускает». Что ж, уверен, есть много всего, что вы упускаете, и мне все равно», — поделился мыслями режиссер.

Последним на данный момент фильмом Квентина Тарантино стал «Однажды в... Голливуде» 2019 года. Потом режиссер работал над созданием «Кинокритика», но позже передумал снимать картину.