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Сегодня, 12:05

Квентин Тарантино опроверг слухи о съемках «Убить Билла 3»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Убить Билла».
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Культовая история Невесты не получит продолжения! В 2019 году Квентин Тарантино заявил о готовности снять третью часть франшизы «Убить Билла» и даже признался, что обсуждал задумку нового фильма с Умой Турман, однако на днях постановщик окончательно отказался от этих планов. «Я не вижу причин, чтобы это случилось», — пояснил Тарантино.

Сейчас режиссер сосредоточен на работе над своей последней картиной «Кинокритик», съемки которой должны начаться уже осенью. После этого Тарантино намерен уйти из большого кино.

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