Квентин Тарантино опроверг слухи о съемках «Убить Билла 3»

Культовая история Невесты не получит продолжения! В 2019 году Квентин Тарантино заявил о готовности снять третью часть франшизы «Убить Билла» и даже признался, что обсуждал задумку нового фильма с Умой Турман, однако на днях постановщик окончательно отказался от этих планов. «Я не вижу причин, чтобы это случилось», — пояснил Тарантино.

Сейчас режиссер сосредоточен на работе над своей последней картиной «Кинокритик», съемки которой должны начаться уже осенью. После этого Тарантино намерен уйти из большого кино.