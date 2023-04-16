Квентин Тарантино рассказал, провал какого фильма переживал тяжелее всего

В недавнем интервью для Diari ARA режиссер «Криминального чтива» рассказал, что провал картины «Доказательство смерти» был серьезным ударом по его уверенности в себе.

«Мне повезло писать истории, которые находили отклик в людях, благодаря чему я мог творить вне ограничений, с которыми сталкиваются многие режиссеры. Долгое время я получал предложения поработать над студийными проектами. Студии отправляли их, пока не поняли, что это бессмысленно, потому что я работаю над своими сценариями. Но после выхода «Доказательства смерти», которое провалилось в прокате и ударило по моей самоуверенности, я вновь начал получать их предложения».

Тарантино отметил, что не видит ничего плохого в работе над студийным кино и что студии всегда предлагали ему интересные проекты. Тем не менее, режиссер продолжил «реинвестировать в себя» и его следующим авторским фильмом стали «Бесславные ублюдки».

«Доказательство смерти» вышел в 2007 году в рамках совместного проекта Тарантино и Роберта Родригеса («Город грехов») «Грайндхаус». В домашнем прокате проект не собрал и половины бюджета, из-за чего фильмы Тарантино и Родригеса перемонтировали и отдельно выпустили по-отдельности.