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Квест Вижна спин-офф ВандыВижна: возвращение Альтрона
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:30

1 мин.

В сериале «Квест Вижна» появится Альтрон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мстители: Эра Альтрона»
Фото Кадр из фильма «Мстители: Эра Альтрона»
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Искусственный интеллект Альтрон появится в спин-оффе «Ванды/Вижна» под названием «Квест Вижна». К озвучке персонажа вернется Джеймс Спейдер.

Впервые антагонист, как и физическое воплощение Вижна (Пол Беттани) появился в фильме «Мстители: Эра Альтрона» 2015 года.

Главной целью Альтрона было уничтожение человечества, ведь, по его мнению, только так Землю можно было спасти.

Вижн был убит Таносом в «Мстителях: Войне бесконечности», а затем появился в сериале «Ванда/Вижн», действие которого разворачивается после «Войны бесконечности».

По сюжету проекта Алая Ведьма при помощи магии хаоса создала иллюзию Вижна, а чуть позже на базе «М.Е.Ч.» восстановили Вижна без воспоминаний.

В конце сериала синтезоиды встретились, и первому Вижну удалось восстановить память второго, после чего тот улетел в неизвестном направлении.

Премьера «Квест Вижна» запланирована на 2026 год.

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