Где смотреть сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»

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1 января состоялась премьера сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» от режиссера Александра Карпиловского («Елки 11», «Модный синдикат»). По сюжету проекта выросшая в Лондоне богатая наследница и обычный парень женятся и пытаются сохранить отношения, преодолевая различия.
В проекте снялись Ника Здорик, Сергей Городничий, Евгений Коряковский, Владимир Стержаков, Денис Степанов, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Екатерина Эссен, Анна Сафронова и Владимир Тяптушкин.
Все семь эпизодов сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» доступны для просмотра на платформе Wink.
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