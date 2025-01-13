Где смотреть сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»

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1 января состоялась премьера сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» от режиссера Александра Карпиловского («Елки 11», «Модный синдикат»). По сюжету проекта выросшая в Лондоне богатая наследница и обычный парень женятся и пытаются сохранить отношения, преодолевая различия.

Кто снялся в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь»

В проекте снялись Ника Здорик, Сергей Городничий, Евгений Коряковский, Владимир Стержаков, Денис Степанов, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Екатерина Эссен, Анна Сафронова и Владимир Тяптушкин.

Трейлер сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Где смотреть сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»

Все семь эпизодов сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» доступны для просмотра на платформе Wink.

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