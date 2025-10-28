Где смотреть сериал «Лазарь» с Сэмом Клафлином и Биллом Найи

22 октября состоялась премьера всех шести эпизодов сериала «Лазарь». В центре сюжета проекта — судебный психолог Джоэл Лазарь, который возвращается домой после самоубийства отца и оказывается втянут в череду нераскрытых убийств.

Кто снялся в сериале «Лазарь»

В проекте снялись Сэм Клафлин, Билл Найи, Александра Роуч, Юэн Хоррокс, Дэвид Финн, Джек Дим, Шианад Грегори и Чарли Манн.

Трейлер сериала «Лазарь»

Где смотреть сериал «Лазарь»

Все эпизоды сериала «Лазарь» доступны для просмотра на платформе Amazon Prime Video. В России проект можно найти на сторонних сайтах.

Ранее мы писали, какие еще сериалы выйдут в этом году.