Леа Джеффрис ответила на критику своей героини в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

В интервью Essence исполнительница роли Aннaбeт Чeйз в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы» Леа Джеффрис ответила на критику некоторых зрителей относительно своей героини.

Часть фандома проекта сравнивает актрису с Aлeкcaндpой Дaддapиo, сыгравшей дoчь Aфины в фильмax, увы, не в пользу Джеффрис.

В ответ на подобные мнения Леа Джеффрис отвечает так: «Я слушаю мнения людей, которые хотят унизить меня, говоря, что я не похожа на Аннабет, что не смогу сыграть ее так, как Александра Даддарио. Но знаете, что? Так и есть. Я — не она, и не могу играть, как она. Но я собираюсь показать свою версию персонажа, не пытаясь кому-либо подражать».

Ранее Леа Джеффрис рассказала о своей героине в «Перси Джексоне и Олимпийцах».