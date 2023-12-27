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Леа Джеффрис ответила на критику своей героини в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Леа Джеффрис ответила на критику своей героини в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

Леа Джеффрис из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» ответила хейтерам
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Фото Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
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В интервью Essence исполнительница роли Aннaбeт Чeйз в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы» Леа Джеффрис ответила на критику некоторых зрителей относительно своей героини.

Часть фандома проекта сравнивает актрису с Aлeкcaндpой Дaддapиo, сыгравшей дoчь Aфины в фильмax, увы, не в пользу Джеффрис.

В ответ на подобные мнения Леа Джеффрис отвечает так: «Я слушаю мнения людей, которые хотят унизить меня, говоря, что я не похожа на Аннабет, что не смогу сыграть ее так, как Александра Даддарио. Но знаете, что? Так и есть. Я — не она, и не могу играть, как она. Но я собираюсь показать свою версию персонажа, не пытаясь кому-либо подражать».

Ранее Леа Джеффрис рассказала о своей героине в «Перси Джексоне и Олимпийцах».

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