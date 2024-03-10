Леа Сейду рассказала о суровом отношении к женщинам в Голливуде

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В интервью Harper's Bazaar UK французская актриса Леа Сейду рассказала, что с ее точки зрения, американская киноиндустрии сурова по отношению к женщинам.

«Женщинам тяжело стареть. Я не хочу бояться перестать быть желанной или потерять контракт», — объяснила Сейду.

Леа Сейду добавила, что европейский кинематограф не так требователен к внешности актрис: «В европейском кино женщинам проще».

Последней на данной момент картиной Леи Сейду стала «Дюна: Часть вторая», где актриса сыграла леди Марго Фенринг.