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Леа Сейду рассказала о суровом отношении к женщинам в Голливуде
Фильмы и сериалы

10 марта, 17:35

1 мин.

Леа Сейду рассказала о суровом отношении к женщинам в Голливуде

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая».
Фото Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
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В интервью Harper's Bazaar UK французская актриса Леа Сейду рассказала, что с ее точки зрения, американская киноиндустрии сурова по отношению к женщинам.

«Женщинам тяжело стареть. Я не хочу бояться перестать быть желанной или потерять контракт», — объяснила Сейду.

Леа Сейду добавила, что европейский кинематограф не так требователен к внешности актрис: «В европейском кино женщинам проще».

Последней на данной момент картиной Леи Сейду стала «Дюна: Часть вторая», где актриса сыграла леди Марго Фенринг.

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