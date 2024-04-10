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Лед 3 2024: когда выйдет в сети, дата цифрового релиза, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:40

1 мин.

Стала известна дата цифрового релиза фильма «Лед 3»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Лед 3».
Фото Кадр из фильма «Лед 3»
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Мелодрама Юрия Хмельницкого «Лед 3» получила дату цифрового релиза — финальная часть трогательной истории любви станет доступна для просмотра 13 апреля на платформе «Кинопоиск».

«Лед 3» рассказывает о пути повзрослевшей дочери Горина Нади, которая хочет исполнить мамину мечту, выиграв «Кубок Льда». Главная героиня сталкивается с первой любовью и сложными препятствиями на пути к победе.

В финальной части спортивной драмы снялись Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин и Сергей Беляев.

Фильм «Лед 3» вышел в прокат 14 февраля.

Лед 3, 2024. Обзор фильма «Лед 3». Какой получилась финальная часть спортивной драмы

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