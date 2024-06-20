Дата выхода мини-сериала «Леди в озере» с Натали Портман: расписание релиза эпизодов

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19 июля на Apple TV+ пройдет премьера мини-сериала «Леди в озере», главную роль в котором сыграла Натали Портман.

Проект, основанный на одноименном романе Лоры Липпман, рассказывает о домохозяйке Мэдди Шварц, которая бросает мужа, чтобы построить карьеру газетного репортера. Главная героиня доходит до одержимости в своем стремлении разгадать тайну двух убийств.

В мини-сериале также снялись Дэвид Коренсвет, Майки Мэдисон, Моусес Ингрэм, Байрон Бауэрс, Херман Уилкинс и Дерек А. Смит.

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Леди в озере»