Дата выхода мини-сериала «Леди в озере» с Натали Портман: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 18:45
19 июля на Apple TV+ пройдет премьера мини-сериала «Леди в озере», главную роль в котором сыграла Натали Портман.
Проект, основанный на одноименном романе Лоры Липпман, рассказывает о домохозяйке Мэдди Шварц, которая бросает мужа, чтобы построить карьеру газетного репортера. Главная героиня доходит до одержимости в своем стремлении разгадать тайну двух убийств.
В мини-сериале также снялись Дэвид Коренсвет, Майки Мэдисон, Моусес Ингрэм, Байрон Бауэрс, Херман Уилкинс и Дерек А. Смит.
|1 серия
|19 июля
|2 серия
|19 июля
|3 серия
|26 июля
|4 серия
|2 августа
|5 серия
|9 августа
|6 серия
|16 августа
|7 серия
|23 августа