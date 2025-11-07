Дата выхода 2-го сезона сериала «Лэндмен»: расписание релиза эпизодов

7 ноября, 12:30
16 ноября на стриминговой платформе Paramount+ состоится премьера 2-го сезона сериала «Лэндмен» от шоураннера Тейлора Шеридана («Йеллоустоун»).
В сериале рассказывается современная история из жизни нефтяников Западного Техаса и их драматичная борьба за власть и нефть.
В новом сезоне участвуют Билли Боб Торнтон, Деми Мур, Эли Лартер, Джейкоб Лофленд, Мишель Рэндольф, Сэм Эллиот, Колм Фиор, Кейла Уоллес, Паулина Чавес
|1 серия
|16 ноября 2025 года
|2 серия
|23 ноября 2025 года
|3 серия
|30 ноября 2025 года
|4 серия
|7 декабря 2025 года
|5 серия
|14 декабря 2025 года
|6 серия
|21 декабря 2025 года
|7 серия
|28 декабря 2025 года
|8 серия
|4 января 2026 года
|9 серия
|11 января 2026 года
|10 серия
|18 января 2026 года