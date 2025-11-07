Дата выхода 2-го сезона сериала «Лэндмен»: расписание релиза эпизодов

16 ноября на стриминговой платформе Paramount+ состоится премьера 2-го сезона сериала «Лэндмен» от шоураннера Тейлора Шеридана («Йеллоустоун»).

В сериале рассказывается современная история из жизни нефтяников Западного Техаса и их драматичная борьба за власть и нефть.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Лэндмен»

В новом сезоне участвуют Билли Боб Торнтон, Деми Мур, Эли Лартер, Джейкоб Лофленд, Мишель Рэндольф, Сэм Эллиот, Колм Фиор, Кейла Уоллес, Паулина Чавес

Трейлер 2-го сезона сериала «Лэндмен»

Расписание выхода первых пяти эпизодов 2-го сезона