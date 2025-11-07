Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Лэндмен сериал 2 сезон: дата выхода — расписание серий и трейлер
Фильмы и сериалы

7 ноября, 12:30

1 мин.

Дата выхода 2-го сезона сериала «Лэндмен»: расписание релиза эпизодов

Евгений Плитин
Автор
Кадр из сериала «Лэндмен», реж. С. Кэй, М. Фридман, Т. Шеридан, Paramount Television Studios
Фото Кадр из сериала «Лэндмен», реж. С. Кэй, М. Фридман, Т. Шеридан, Paramount Television Studios

16 ноября на стриминговой платформе Paramount+ состоится премьера 2-го сезона сериала «Лэндмен» от шоураннера Тейлора Шеридана («Йеллоустоун»).

В сериале рассказывается современная история из жизни нефтяников Западного Техаса и их драматичная борьба за власть и нефть.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Лэндмен»

В новом сезоне участвуют Билли Боб Торнтон, Деми Мур, Эли Лартер, Джейкоб Лофленд, Мишель Рэндольф, Сэм Эллиот, Колм Фиор, Кейла Уоллес, Паулина Чавес

Трейлер 2-го сезона сериала «Лэндмен»

Расписание выхода первых пяти эпизодов 2-го сезона

1 серия 16 ноября 2025 года
2 серия 23 ноября 2025 года
3 серия 30 ноября 2025 года
4 серия 7 декабря 2025 года
5 серия 14 декабря 2025 года
6 серия 21 декабря 2025 года
7 серия 28 декабря 2025 года
8 серия 4 января 2026 года
9 серия 11 января 2026 года
10 серия 18 января 2026 года

Сериал Дом Гиннессов 2025: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.Самая дорогая реклама пива: каким получился сериал «Дом Гиннессов»

ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Читайте далее
«Метод исключения» от режиссера «Олдбоя» выйдет в российских кинотеатрах 4 декабря