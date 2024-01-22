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Леон Кемстач из сериала «Слова пацана» рассказал, кого считает своим кумиром
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:30

1 мин.

Леон Кемстач из сериала «Слова пацана» рассказал, кого считает своим кумиром

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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В интервью «Правилам жизни» Леон Кемстач, сыгравший Андрея (Пальто) в «Слове пацана», поделился, кого среди актеров считает своим творческим ориентиром.

«Мой большой кумир — Райан Гослинг. Он одинаково виртуозно играет и глубокую драматическую роль в «Бегущем по лезвию», и Кена в «Барби». Спектр образов безграничен: он может сыграть толстого, слепого, злого, влюбленного, сумасшедшего — кого угодно. Это ориентир», — рассказал он.

Кемстач добавил, что за время съемок в сериале пропустил почти половину учебного года, и сейчас взял небольшой перерыв от актерской работы, но в будущем планирует сниматься дальше.

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