Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Леон Кемстач из «Слова пацана» назвал личное определение настоящего мужчины
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:05

1 мин.

Леон Кемстач из «Слова пацана» назвал личное определение настоящего мужчины

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В недавнем интервью исполнитель роли Андрея (Пальто) в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач рассказал, кого считает настоящим мужчиной: «Для меня настоящий мужчина — это тот, кто полностью содержит свою семью, уважает свою женщину, принимает все решения в семье. Но перед тем, как что-то решить, слушает свою женщину».

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Леон Кемстач: история актера, сыгравшего Пальто в сериале «Слово пацана»

Актер добавил, что не может пройти мимо бабушки на улице, которая просит денег, и всегда носит с собой наличные для таких случаев: «Мужчина должен относиться ко всем с уважением, быть справедливым, сильным, уметь зарабатывать деньги и иметь финансовую подушку».

Половину своего гонорара за сериал актер отдал в маме в благодарность за поддержку.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. «Слово пацана. Кровь на асфальте»: что известно о втором сезоне
Слово пацана
Сериалы
Обсудить
Новости холдинга
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
Обвинение запросило почти пять лет колонии для Стрелкова
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ