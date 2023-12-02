Леонид Слуцкий высоко оценил сериал «Слово пацана»

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Экс-тренер Леонид Слуцкий в эфире «Коммент.Превью» высказал свое мнение о популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Слуцкий заявил: ««Слово пацана» — шедевр». К его мнению присоединись и многие зрители сериала в соцсетях.

«Образ Марата считаю сыгран гениально! Фильм будет полезно посмотреть молодому поколению, чтобы они понимали, как было и как есть сейчас, людей около 40 лет фильм однозначно погрузит в ностальгию и воспоминания», — пишет Алена Ларичева.

Сериал выходит с 9 ноября на платформах Wink и START. Среди актеров — Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и другие.