Фэнтези «Летучий корабль» выйдет в российский прокат 21 марта

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21 марта пройдет российская премьера фэнтези-фильма Ильи Учителя («Стрельцов») «Летучий корабль». Сценарий проекта написал Константин Челидзе («Огни большой деревни»).

По сюжету царская дочь Забава противостоит желанию отца выдать ее замуж по расчету. Царевна мечтает о настоящей любви.

В картине снялись Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева и Антон Бирюков.

«Летучий корабль» выйдет в российских кинотеатрах 21 марта.