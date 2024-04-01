Фильм «Летучий корабль» стал лидером кинопроката второй уик-энд подряд

Фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» вторые выходные подряд лидирует в прокате. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) картина показала лучший результат среди новинок кино и собрала более 253 млн рублей кассовых сборов за прошедший уик-энд. Сумма общих сборов картины уже достигла отметки 609 млн рублей.

Киносказка «Летучий корабль» снята по мотивам короткометражного мультфильма Гарри Бардина. По сюжету царь пытается выдать замуж за богатого иностранца Поля свою дочь Забаву. Однако царевна хочет выйти замуж по любви. В какой-то момент девушка встречает матроса Ивана и решает улететь с ним на волшебной корабле. Но это не входит в планы Поля, он желает заполучить корону и всеми силами мешает паре стать счастливыми.

Сейчас рейтинг по итогам сборов с начала года возглавляет «Холоп 2» (3,8 млрд руб.), на втором месте «Бременские музыканты» (3,03 млрд руб.). Картина «Мастер и Маргарита» занимает третье место, она собрала в прокате 2,3 млрд руб. На четвертом месте «Лед 3» (1,8 млрд руб.), и на пятом месте анимационный мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», который заработал 968 млн в прокате.