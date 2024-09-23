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Лейла сериал 2024: дата выхода серий, расписание — трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:00

1 мин.

Сериал «Лейла»: расписание релиза эпизодов

3 эпизод сериала «Лейла» выйдет 26 сентября
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Лейла»
Фото Кадр из сериала «Лейла»
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11 сентября состоялась премьера нового турецкого сериала «Лейла». Сюжет проекта сосредоточен на девушке, мачеха которой разрушила ей жизнь. Чтобы восстановить справедливость, главная героиня намерена отомстить.

В сериале снялись Джемре Байсел, Алперен Дуймаз, Гонджа Вуслатери, Йигит Киразджи, Халиль Ибрагим Джейхан, Диляра Аксюек, Седа Гювен, Дженгиз Бозкурт, Зейно Эраджар и Гамзе Карадуман.

Трейлер сериала «Лейла»

Расписание релиза эпизодов сериала «Лейла»

1 серия 11 сентября
2 серия 18 сентября
3 серия 26 сентября
4 серия 3 октября
5 серия 10 октября
6 серия 17 октября
7 серия 24 октября
8 серия 31 октября
9 серия 7 ноября
10 серия 14 ноября
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