Сериал «Лейла»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 22:00
11 сентября состоялась премьера нового турецкого сериала «Лейла». Сюжет проекта сосредоточен на девушке, мачеха которой разрушила ей жизнь. Чтобы восстановить справедливость, главная героиня намерена отомстить.
В сериале снялись Джемре Байсел, Алперен Дуймаз, Гонджа Вуслатери, Йигит Киразджи, Халиль Ибрагим Джейхан, Диляра Аксюек, Седа Гювен, Дженгиз Бозкурт, Зейно Эраджар и Гамзе Карадуман.
|1 серия
|11 сентября
|2 серия
|18 сентября
|3 серия
|26 сентября
|4 серия
|3 октября
|5 серия
|10 октября
|6 серия
|17 октября
|7 серия
|24 октября
|8 серия
|31 октября
|9 серия
|7 ноября
|10 серия
|14 ноября