Картина «Ли» с Кейт Уинслет и Александром Скарсгардом выйдет в российский прокат 21 ноября

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21 ноября в российский прокат выйдет биографический фильм «Ли». Режиссером проекта выступила Эллен Керас, известная по работе над «Вечным сиянием чистого разума» и «Изобретая Анну».

Сюжет картины сосредоточен на фотомодели Ли Миллер, во время Второй мировой войны ставшей известной корреспонденткой журнала Vogue.

В фильме снялись Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Энди Сэмберг, Андреа Райзборо, Джош О'Коннор, Марион Котийяр, Ноэми Мерлан, Джеймс Мюррэй, Сэмюэл Барнетт и Харриет Лейтч.