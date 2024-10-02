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Ли фильм 2024: дата выхода в России и трейлер — кто снялся
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:35

1 мин.

Картина «Ли» с Кейт Уинслет и Александром Скарсгардом выйдет в российский прокат 21 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ли»
Фото Кадр из фильма «Ли»
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21 ноября в российский прокат выйдет биографический фильм «Ли». Режиссером проекта выступила Эллен Керас, известная по работе над «Вечным сиянием чистого разума» и «Изобретая Анну».

Сюжет картины сосредоточен на фотомодели Ли Миллер, во время Второй мировой войны ставшей известной корреспонденткой журнала Vogue.

В фильме снялись Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Энди Сэмберг, Андреа Райзборо, Джош О'Коннор, Марион Котийяр, Ноэми Мерлан, Джеймс Мюррэй, Сэмюэл Барнетт и Харриет Лейтч.

Трейлер фильма «Ли»

Vogue во&nbsp;время войны: рецензия на&nbsp;фильм &laquo;Ли&raquo; с&nbsp;Кейт Уинслет. Vogue во время войны: рецензия на фильм «Ли» с Кейт Уинслет

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