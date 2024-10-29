Кто снялся в сериале «Лихие»: актеры и роли

Сегодня, 19:45
На платформах Okko и START стартовал сериал Юрия Быкова («Метод») «Лихие». Проект рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, который в период лихих 90-х попал в эпицентр бандитских разборок.
Егор Кенжаметов — Женя в юности
Савелий Кудряшов — Женя в детстве
Евгений Ткачук — повзрослевший Женя
Елена Николаева — Лена, жена Павла Лиховцева
Максим Карушев — Вася
Глеб Кулаков — Вася в детстве
Анна Завтур — Лиза
Александра Бабаскина — Лиза в детстве
Полина Максимова — Лиза в наши дни
Филипп Янковский — Тунгус
Гела Месхи — Игорь Кармазов
Александр Голубев — Юра Краб
Евгений Харитонов — Зозуляк
Вадим Филипченков — Паша, сын Лизы и Жени
Юрий Быков — Арнольд
Кирилл Полухин — Слон
Дмитрий Куличков — Кислый
Артур Иванов — Джем
Александр Обласов — Кусок
Сергей Уманов — Лисицын
Аскар Ильясов — Ильяс
Марина Васильева — Шапиро
Анна Котова — Ольга Шаболтас
Иван Добронравов — Кефир