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Лихие сериал 2024: актеры и роли — персонажи
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Кто снялся в сериале «Лихие»: актеры и роли

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
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На платформах Okko и START стартовал сериал Юрия Быкова («Метод») «Лихие». Проект рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, который в период лихих 90-х попал в эпицентр бандитских разборок.

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Актеры и персонажи сериала «Лихие»

  • Артем Быстров — Павел Лиховцев, бывший егерь

  • Егор Кенжаметов — Женя в юности

  • Савелий Кудряшов — Женя в детстве

  • Евгений Ткачук — повзрослевший Женя

  • Елена Николаева — Лена, жена Павла Лиховцева

  • Максим Карушев — Вася

  • Глеб Кулаков — Вася в детстве

  • Анна Завтур — Лиза

  • Александра Бабаскина — Лиза в детстве

  • Полина Максимова — Лиза в наши дни

  • Филипп Янковский — Тунгус

  • Гела Месхи — Игорь Кармазов

  • Александр Голубев — Юра Краб

  • Евгений Харитонов — Зозуляк

  • Вадим Филипченков — Паша, сын Лизы и Жени

  • Юрий Быков — Арнольд

  • Кирилл Полухин — Слон

  • Дмитрий Куличков — Кислый

  • Артур Иванов — Джем

  • Александр Обласов — Кусок

  • Сергей Уманов — Лисицын

  • Аскар Ильясов — Ильяс

  • Марина Васильева — Шапиро

  • Анна Котова — Ольга Шаболтас

  • Иван Добронравов — Кефир

Трейлер сериала «Лихие»

Лихие, 2024. Стартовал сериал «Лихие» Юрия Быкова: расписание релиза эпизодов

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