Вышел трейлер сериала «Лихие» Юрия Быкова

9 октября, 16:55
START опубликовал трейлер сериала «Лихие» от режиссера Юрия Быкова («Метод»). Проект рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, который в период лихих 90-х попал в эпицентр бандитских разборок.
В сериале снялись Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков, Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.
Премьера сериала «Лихие» пройдет 24 октября.
Все эпизоды сериала «Лихие» выйдут на Okko и START.