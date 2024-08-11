Disney представил тизер фильма «Лило и Стич»

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Walt Disney Studios опубликовал тизер фильма «Лило и Стич», в котором представлен первый взгляд на одного из главных героев, эксперимент 626, предназначенный для создания хаоса и разрушений.

Оригинальный анимационный проект 2002 года рассказывает о девочке Лило и ее старшей сестре Нани, которые приютили инопланетное существо по прозвищу Стич.

В будущей картине Дина Флейшер-Кэмпа («Марсель, ракушка в ботинках») Лило сыграет Майя Килоха, Нани — Сидни Агудонг, а Стича озвучит Крис Сандерс.