Disney представил тизер фильма «Лило и Стич»

Сегодня, 14:00
Walt Disney Studios опубликовал тизер фильма «Лило и Стич», в котором представлен первый взгляд на одного из главных героев, эксперимент 626, предназначенный для создания хаоса и разрушений.
Оригинальный анимационный проект 2002 года рассказывает о девочке Лило и ее старшей сестре Нани, которые приютили инопланетное существо по прозвищу Стич.
В будущей картине Дина Флейшер-Кэмпа («Марсель, ракушка в ботинках») Лило сыграет Майя Килоха, Нани — Сидни Агудонг, а Стича озвучит Крис Сандерс.
Премьера фильма «Лило и Стич» пройдет летом 2025 года.