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Сегодня, 11:37

Лина Хиди заявила, что не скучает по «Игре престолов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игра престолов».
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В интервью The Hollywood Reporter Лину Хиди спросили, скучает ли она по работе над легендарной «Игрой престолов».

Актриса ответила, что скорее привязалась к съемочной команде проекта: «Нет, но я скучаю по людям. Ты влюбляешься в них, вы становитесь семьей. На то, чтобы смириться с уходом от них, требуется время. Эти отношения вызывают странное горе. Но по съемкам я не скучаю. Сериал завершен, и мы вложили в него все. Он изменил мир каждого, и так будет всегда».

«Игра престолов», безусловно, изменила телевидение. В сериале Лина Хиди исполняла роль Серсеи Ланнистер.

Сейчас актриса готовится к премьере фильма The Trap, который станет ее режиссерским дебютом. Сценарий картины также написала Лина Хиди. На данный момент проект находится на стадии постпродакшена. Дата его релиза пока неизвестна.

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