На Metacritic опубликован рейтинг лучших сериалов первой половины 2024 года

Читайте нас в

«Олененок» стал лучшим новым сериалом первой половины 2024 года по рейтингу на Metacritic. Рейтинг сталкингского проекта составляет 88 баллов из 100.

На втором месте — сериал HBO Fantasmas (87 баллов), а на третьем — проект FX «Сегун» (85 баллов).

Полный список лучших сериалов первой половины 2024 года по рейтингу на Metacritic