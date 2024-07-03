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Лучшие сериалы 2024 года по версии Metacritic: Олененок, Сегун и другие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:40

1 мин.

На Metacritic опубликован рейтинг лучших сериалов первой половины 2024 года

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Олененок»
Фото Кадр из сериала «Олененок»
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«Олененок» стал лучшим новым сериалом первой половины 2024 года по рейтингу на Metacritic. Рейтинг сталкингского проекта составляет 88 баллов из 100.

На втором месте — сериал HBO Fantasmas (87 баллов), а на третьем — проект FX «Сегун» (85 баллов).

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Полный список лучших сериалов первой половины 2024 года по рейтингу на Metacritic

  • «Олененок» (Netflix) — 88 баллов;
  • Fantasmas (HBO) — 87 баллов;
  • «Сегун» (FX) — 85 баллов;
  • «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла» (HBO) — 83 балла;
  • «Люди Икс '97» (Disney+) — 82 балла;
  • «В беспокойных мечтах: Музыка Пола Саймона» (MGM+) — 80 баллов;
  • «Школа-интернат» (Tubi) — 80 баллов;
  • «Мистер Бейтс против почты» (PBS) — 80 баллов;
  • «Сочувствующий» (HBO) — 80 баллов;
  • «Нолли» (PBS) — 79 баллов;
  • «Диарра из Детройта» (BET+) — 79 баллов;
  • Ren Faire (HBO) — 79 баллов;
  • «День, когда мы были счастливы» (Hulu) — 78 баллов;
  • «Длинная тень» (Sundance Now) — 78 баллов;
  • «Шоу Винса Стейплса» (Netflix) — 77 баллов;
  • «Мэриленд» (PBS) — 76 баллов;

  • «Один день» (Netflix) — 76 баллов;

  • American Nightmare (Netflix) — 76 баллов;

  • «Рипли» (Netflix) — 75 баллов;

  • «Мистер и миссис Смит» (Prime Video) — 75 баллов.

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