Сериал «Луна и мир» с Нонной Гришаевой выйдет 3 июня

3 июня на СТС пройдет премьера сериала «Луна и мир» с Нонной Гришаевой в главной роли. Режиссерами проекта выступили Илья Куликов («Успешный») и Аня Мирохина («Отмороженные»).

Действие проекта разворачивается в 2040 году. По сюжету «Рускосмос» открывает лунную станцию «Закат-1», чтобы защитить Землю от опасного астероида. Возглавляет новую структуру эксцентричная Ирина Цветкова, а в ее подчинении не менее специфичные специалисты, которым не нашлось места на родной планете.

Привычный уклад жизни на лунной станции меняется после того, как становится известна истинная миссия «Заката-1»: команда не спасает мир, а незаконно добывает гелий-3.

В проекте снялись Татьяна Бабенкова, Павел Яшков, Мария Лисовая, Юрий Грубник, Артем Сучков, Сергей Шаталов, Сергей Штатнов, Варвара Бородина и Кирилл Мелехов.

Премьера сериала «Луна и мир» пройдет 3 июня на СТС.