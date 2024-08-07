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Любопытная Варвара сериал 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:35

1 мин.

Wink показал трейлер детского детективного сериала «Любопытная Варвара»

Стало известно, когда выйдет сериал «Любопытная Варвара»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Любопытная Варвара»
Фото Кадр из сериала «Любопытная Варвара»
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Wink опубликовал трейлер сериала «Любопытная Варвара» режиссера Юрия Коробейникова («Грозный папа»). По сюжету детективного проекта знающая все про криминалистику 10-летняя девочка мечтает пойти по стопам своего дедушки и стать выдающейся сыщицей.

В сериале снялись Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин, Наталия Медведева, Олеся Железняк, Анастасия Тодореску и Миша Мяло.

Премьера «Любопытной Варвары» пройдет 1 сентября.

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