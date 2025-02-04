Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Любовь боль 2025: трейлер и дата выхода в РФ — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:45

1 мин.

Фильм «Любовь — боль» с Ке Хюи Куаном выйдет в кинотеатрах 7 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Любовь — боль», реж. Джонатан Эйсебио / Universal Pictures, 87North
Фото Кадр из фильма «Любовь — боль», реж. Джонатан Эйсебио / Universal Pictures, 87North
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

7 февраля в российский прокат выйдет комедийный боевик «Любовь — боль». Режиссером проекта выступил Джонатан Эйсебио, для которого эта работа стала дебютной в качестве постановщика.

В центре сюжета картины — успешный риелтор Марвин Гейбл, скрывающий свое криминальное прошлое. Поддерживать безупречный образ Марвину удается до тех пор, пока человек из «той» жизни не напоминает ему о себе, происхождении Марвина и нелицеприятном поступке главного героя.

Кто снялся в фильме «Любовь — боль»

В проекте снялись Ке Хюи Куан, Ариана Дебоуз, Мустафа Шакир, Лио Типтон, Дэниэл У, Кэм Жиганде, Маршон Линч, Андре Эриксен, Риз Дэрби и Шон Эстин.

Трейлер фильма «Любовь — боль»

Что идет в&nbsp;кино в&nbsp;феврале&nbsp;&mdash; какие фильмы: &laquo;Кончится лето&raquo;, &laquo;Красный шелк&raquo;. Дайджест премьер: что смотреть в кино в феврале 2025 года

Фильмы
Новости холдинга
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Арсен Захарян впервые за 8 месяцев сыграл за «Реал Сосьедад»
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Кремль увидел в идее Трампа по металлам Украины коммерческое предложение
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже