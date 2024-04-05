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Любви не бывает 2024: дата выхода, где смотреть, трейлер, актеры, сюжет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:55

1 мин.

Мелодрама «Любви не бывает?» выйдет в российских кинотеатрах 1 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Любви не бывает?».
Фото Кадр из фильма «Любви не бывает?»
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1 мая в российский прокат выйдет мелодрама «Любви не бывает?» режиссера Дмитрия Фикса («Любовь и море»).

По сюжету полностью разочаровавшаяся в мужчинах Катя и любвеобильный Саша становятся соседями и, в силу разных характеров, не могут ужиться вместе. Стремясь перевоспитать Сашу, Катя решает превратить его жизнь в кошмар, но забывает, что от ненависти до любви один шаг.

В фильме снялись Аня Чиповская, Владимир Яглыч, Евгений Михеев, Алексей Золотовицкий, Евгения Шахнович, Никита Плащевский, Ксения Лукьянчикова, Анастасия Дворянская, Екатерина Шкуро и Мария Столярова.

Картина «Любви не бывает?» выйдет в российских кинотеатрах 1 мая.

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