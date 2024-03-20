На Disney+ стартовал мультсериал «Люди Икс '97»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 20 марта на Disney+ стартовал мультсериал «Люди Икс '97», в котором мутанты противостоят новым угрозам после смерти своего лидера, Профессора Икс. Многосерийный проект продолжает мультсериал «Люди Икс» 1992 года.

В первый сезон «Людей Икс '97» вошло 10 эпизодов. На данный момент в разработке находится и второй сезон, правда, эту новость, как и саму премьеру мультсериала, омрачает увольнение создателя проекта Бо ДеМайо.

Расписание релиза эпизодов мультсериала «Люди Икс '97»