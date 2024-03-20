На Disney+ стартовал мультсериал «Люди Икс '97»: расписание релиза эпизодов

20 марта, 21:30
Сегодня, 20 марта на Disney+ стартовал мультсериал «Люди Икс '97», в котором мутанты противостоят новым угрозам после смерти своего лидера, Профессора Икс. Многосерийный проект продолжает мультсериал «Люди Икс» 1992 года.
В первый сезон «Людей Икс '97» вошло 10 эпизодов. На данный момент в разработке находится и второй сезон, правда, эту новость, как и саму премьеру мультсериала, омрачает увольнение создателя проекта Бо ДеМайо.
|1 серия
|20 марта
|2 серия
|20 марта
|3 серия
|27 марта
|4 серия
|3 апреля
|5 серия
|10 апреля
|6 серия
|17 апреля
|7 серия
|24 апреля
|8 серия
|1 мая
|9 серия
|8 мая
|10 серия
|15 мая