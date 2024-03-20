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Люди Икс 97 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

20 марта, 21:30

1 мин.

На Disney+ стартовал мультсериал «Люди Икс '97»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Люди Икс '97».
Фото Кадр из мультсериала «Люди Икс &#039;97»
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Сегодня, 20 марта на Disney+ стартовал мультсериал «Люди Икс '97», в котором мутанты противостоят новым угрозам после смерти своего лидера, Профессора Икс. Многосерийный проект продолжает мультсериал «Люди Икс» 1992 года.

В первый сезон «Людей Икс '97» вошло 10 эпизодов. На данный момент в разработке находится и второй сезон, правда, эту новость, как и саму премьеру мультсериала, омрачает увольнение создателя проекта Бо ДеМайо.

Расписание релиза эпизодов мультсериала «Люди Икс '97»

1 серия 20 марта
2 серия 20 марта
3 серия 27 марта
4 серия 3 апреля
5 серия 10 апреля
6 серия 17 апреля
7 серия 24 апреля
8 серия 1 мая
9 серия 8 мая
10 серия 15 мая
Люди Икс '97, 2024.Создателя «Людей Икс '97» уволили из Marvel накануне премьеры мультсериала

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