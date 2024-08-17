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Мадам Паутина: Изабела Мерсед — о провале фильма
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:35

1 мин.

Звезда «Мадам Паутины» рассказала о провале фильма

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мадам Паутина»
Фото Кадр из фильма «Мадам Паутина»
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В подкасте Happy Sad Confused исполнительница роли Ани Коразон в фильме «Мадам Паутина» Изабела Мерсед рассказала, что в карьере каждого актера есть проект, который потерпел неудачу.

«Все выходившие твиты и мемы, которые мы видели о фильме, делали групповой чат очень веселым, но в то же время оставляли после себя грустный осадок, ведь, работая над этим проектом, люди очень старались», — отметила актриса.

Изабела Мерсед добавила, что ей повезло, что сейчас у нее есть другие возможности. Среди будущих проектов актрисы — картина «Супермен» Джеймса Ганна и второй сезон «Одних из нас», премьеры которых запланированы на следующий год.

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