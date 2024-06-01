Финальный сезон сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» выйдет 6 июня

6 июня на платформе Netflix пройдет премьера финального сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами». Действие проекта разворачивается в мире, который поразила неизвестная болезнь, в результате чего у людей начали рождаться гибриды — полулюди, полуживотные. На них объявляют охоту, думая, что новое поколение и есть первопричина болезни.

По сюжету ребенок, получеловек-полуолень по имени Гас жил в глуши со своим отцом, а после его смерти покинул свое убежище и вместе с мрачным другом отправился в опасное приключение.

В сериале снялись Кристиан Конвери, Нонсо Анози, Адиль Ахтар, Уилл Форте, Дания Рамирес, Нил Сандилендс, Стефания Лавье Оуэн, Ализа Веллани и Сара Пирс. В качестве рассказчика проекта выступил Джеймс Бролин.



«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» выйдет 6 июня на Netflix.