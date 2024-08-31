Комедия «Маме снова 17» со Светланой Ходченковой выйдет 19 сентября

19 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера комедии «Маме снова 17». Режиссером фильма выступила Анна Курбатова («Мой дикий друг»), а сценарий картины написал Александр Пронин («Жиза»).

По сюжету проекта в силу загадочных обстоятельств 17-летняя Ольга переносится в тело самой себя из будущего. Главной героине предстоит взять в свои руки обязанности по воспитанию сына и справляться с работой директора школы.

В фильме снялись Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия Зайцева, Эра Зиганшина, Анатолий Кот и Елена Муравьева.