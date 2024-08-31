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Маме снова 17 фильм 2024: трейлер и дата выхода — Светлана Ходченкова
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:30

1 мин.

Комедия «Маме снова 17» со Светланой Ходченковой выйдет 19 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Маме снова 17»
Фото Кадр из фильма «Маме снова 17»
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19 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера комедии «Маме снова 17». Режиссером фильма выступила Анна Курбатова («Мой дикий друг»), а сценарий картины написал Александр Пронин («Жиза»).

По сюжету проекта в силу загадочных обстоятельств 17-летняя Ольга переносится в тело самой себя из будущего. Главной героине предстоит взять в свои руки обязанности по воспитанию сына и справляться с работой директора школы.

В фильме снялись Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия Зайцева, Эра Зиганшина, Анатолий Кот и Елена Муравьева.

Трейлер фильма «Маме снова 17»

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