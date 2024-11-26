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Мамонты сериал: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

1 мин.

Дата выхода сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Мамонты», реж. Михаил Чистов, Иван Соснин / Okko
Фото Кадр из сериала «Мамонты», реж. Михаил Чистов, Иван Соснин / Okko
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9 декабря на Okko пройдет премьера сериала Михаила Чистова и Ивана Соснина «Мамонты». По сюжету пенсионер Николай Николаевич становится жертвой телефонных мошенников. Не собираясь мириться с несправедливостью, он с головой погружается в новый для себя мир киберпреступности.

Кто снялся в сериале «Мамонты»

В проекте снялись Юрий Стоянов, Марьяна Спивак, Елизавета Ищенко, Лев Малишава, Наталья Павленкова, Егор Павлычев, Наталия Потапова, Екатерина Стулова, Тимофей Кочнев и Василий Копейкин.

Трейлер сериала «Мамонты»

Расписание выхода эпизодов сериала «Мамонты»

1 серия 9 декабря
2 серия 10 декабря
3 серия 11 декабря
4 серия 12 декабря
5 серия 16 декабря
6 серия 17 декабря
7 серия 18 декабря
8 серия 19 декабря
9 серия 23 декабря
10 серия 24 декабря
11 серия 25 декабря
12 серия 26 декабря
Кто быстрее, 2024. На СТС стартует сериал «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым: расписание релиза эпизодов

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