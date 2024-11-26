Дата выхода сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 19:00
9 декабря на Okko пройдет премьера сериала Михаила Чистова и Ивана Соснина «Мамонты». По сюжету пенсионер Николай Николаевич становится жертвой телефонных мошенников. Не собираясь мириться с несправедливостью, он с головой погружается в новый для себя мир киберпреступности.
В проекте снялись Юрий Стоянов, Марьяна Спивак, Елизавета Ищенко, Лев Малишава, Наталья Павленкова, Егор Павлычев, Наталия Потапова, Екатерина Стулова, Тимофей Кочнев и Василий Копейкин.
|1 серия
|9 декабря
|2 серия
|10 декабря
|3 серия
|11 декабря
|4 серия
|12 декабря
|5 серия
|16 декабря
|6 серия
|17 декабря
|7 серия
|18 декабря
|8 серия
|19 декабря
|9 серия
|23 декабря
|10 серия
|24 декабря
|11 серия
|25 декабря
|12 серия
|26 декабря