Дата выхода сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым: расписание релиза эпизодов

9 декабря на Okko пройдет премьера сериала Михаила Чистова и Ивана Соснина «Мамонты». По сюжету пенсионер Николай Николаевич становится жертвой телефонных мошенников. Не собираясь мириться с несправедливостью, он с головой погружается в новый для себя мир киберпреступности.

Кто снялся в сериале «Мамонты»

В проекте снялись Юрий Стоянов, Марьяна Спивак, Елизавета Ищенко, Лев Малишава, Наталья Павленкова, Егор Павлычев, Наталия Потапова, Екатерина Стулова, Тимофей Кочнев и Василий Копейкин.

Трейлер сериала «Мамонты»

Расписание выхода эпизодов сериала «Мамонты»