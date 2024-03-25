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Манкимэн 2024: дата выхода в РФ, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:20

1 мин.

Боевик «Манкимэн» выйдет в российских кинотеатрах 11 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Манкимэн».
Фото Кадр из фильма «Манкимэн»
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11 апреля в российских кинотеатрах стартуют показы картины «Манкимэн» Дева Пателя. Для него это первый полнометражный проект, где актер выступает также в качестве режиссера.

Сюжет фильма сосредоточен на молодом человеке по имени Кид, который работает в подпольном бойцовском клубе и стремится отомстить за смерть матери.

В боевике снялись Дев Патель, Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Адити Калкунте, Сикандер Кхер, Питобаш Трипати, Брахим Чаб и Випин Шарма.

«Манкимэн» выйдет в российский прокат 11 апреля.

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