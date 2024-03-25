Боевик «Манкимэн» выйдет в российских кинотеатрах 11 апреля

11 апреля в российских кинотеатрах стартуют показы картины «Манкимэн» Дева Пателя. Для него это первый полнометражный проект, где актер выступает также в качестве режиссера.

Сюжет фильма сосредоточен на молодом человеке по имени Кид, который работает в подпольном бойцовском клубе и стремится отомстить за смерть матери.

В боевике снялись Дев Патель, Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Адити Калкунте, Сикандер Кхер, Питобаш Трипати, Брахим Чаб и Випин Шарма.

«Манкимэн» выйдет в российский прокат 11 апреля.