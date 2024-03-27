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Манюня приключения в Москве фильм 2024: Юрий Никулин, нейросеть, дата выхода
Фильмы и сериалы

27 марта, 13:30

1 мин.

Юрий Никулин появится в фильме «Манюня: Приключения в Москве»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Фото Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
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На презентации «НМГ Кинопрокат» продюсер фильма «Манюня: Приключения в Москве» Гевонд Андреасян, рассказал, что для картины с помощью нейросетей был воссоздан образ Юрия Никулина.

Создатели картины получили официальное разрешение у семьи артиста на использование его образа.

Продюсер подчеркнул, что это первый в России успешный опыт воссоздания внешности и голоса покойного актера при помощи искусственного интеллекта.

Семейная комедия «Манюня: Приключения в Москве» рассказывает о том, как главная героиня отправляется в столицу на концерт своей любимой группы «Песняры».

В картине снялись Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев и Андрей Кондратьев.

«Манюня: Приключения в Москве» выйдет в российский прокат 30 мая 2024 года.

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