Юрий Никулин появится в фильме «Манюня: Приключения в Москве»

27 марта, 13:30
На презентации «НМГ Кинопрокат» продюсер фильма «Манюня: Приключения в Москве» Гевонд Андреасян, рассказал, что для картины с помощью нейросетей был воссоздан образ Юрия Никулина.
Создатели картины получили официальное разрешение у семьи артиста на использование его образа.
Продюсер подчеркнул, что это первый в России успешный опыт воссоздания внешности и голоса покойного актера при помощи искусственного интеллекта.
Семейная комедия «Манюня: Приключения в Москве» рассказывает о том, как главная героиня отправляется в столицу на концерт своей любимой группы «Песняры».
В картине снялись Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев и Андрей Кондратьев.
«Манюня: Приключения в Москве» выйдет в российский прокат 30 мая 2024 года.