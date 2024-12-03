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Марго Робби высказалась о провале фильма Вавилон Дэмьена Шазелла
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:45

1 мин.

Марго Робби высказалась о провале фильма «Вавилон» Дэмьена Шазелла

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Вавилон», реж. Дэмьен Шазелл / Paramount Pictures
Фото Кадр из фильма «Вавилон», реж. Дэмьен Шазелл / Paramount Pictures
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В подкасте Talking Pictures Марго Робби рассказала, что не понимает провала фильма «Вавилон» Дэмьена Шазелла (при бюджете около $ 80 млн картина собрала всего $ 15 млн).

«Я знаю, что предвзята, потому что имею отношение к этому проекту и, очевидно, верю в него, но я до сих пор не могу понять, почему людям он не понравился», — отметила актриса.

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Марго Робби предположила, что, возможно, картину оценят со временем: «Скажем, когда вы слышите, что «Побег из Шоушенка» в свое время был провалом, то думаете: «Как такое возможно?».

В картине «Вавилон» 2022 года Марго Робби сыграла актрису Нелли Ларой. Фильм Дэмьена Шазелла («Одержимость», «Ла-Ла Ленд») рассказывал о «золотом веке» Голливуда.

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