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Сегодня, 19:30

Марк Хэмилл поддерживает рекаст Люка Скайуокера в «Звездных войнах»

Кадр из фильма «Звездные войны».
Фото Кадр из фильма «Звездные войны».
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Марк Хэмилл не возражает против того, чтобы кто-то другой взял на себя роль Люка Скайуокера, но не считает, что нужно и дальше рассказывать его историю.

Актер уже появлялся в роли Люка Скайуокера с использованием технологии дипфейка и цифрового омоложения в «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта». В новом интервью легенда «Звездных войн» рассказал о наследии своего персонажа и о том, что на самом деле он не против того, чтобы кто-то другой сыграл роль молодого Люка Скайуокера. Его единственная оговорка заключается в том, что он, на самом деле, не считает, что франшизе нужно больше историй о Люке.

«Люди говорят: «О, теперь ты сможешь сняться с целой серией о Люке после «Возвращения Джедая»». Я так не думаю. Во-первых, им не нужно рассказывать эти истории, но если они все-таки решат это сделать, они могут найти актера, подходящего по возрасту», — поделился своими мыслями актер.

Собственно, Lucasfilm попыталась сделать нечто подобное в спин-оффе «Хан Соло», где роль Хана Соло сыграл молодой актер Алден Эренрайх. Однако этот фильм не стал кассовым хитом по множеству причин, в том числе из-за постоянных сравнений между Эренрайхом и Харрисоном Фордом.

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