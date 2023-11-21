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Сегодня, 13:45

Марк Руффало считает, что фильм «Бедные-несчастные» спас его от амплуа депрессивного отца

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
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В интервью High Snobriety Марк Руффало рассказал, что поначалу опасался сниматься в фильме Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», но сейчас понимает — роль Дункана Веддерберна расширила его актерский диапазон: «Я не играю доброжелательного, депрессивного или облажавшегося отца. Я играю бонвивана, законченного эгоиста, страдающего манией величия. Мне кажется, этот образ расширяет границы зрительского и моего собственного восприятия себя как актера».

В фильме Руффало сыграл адвоката, с которым сбегает главная героиня (Эмма Стоун), чтобы познать окружающий мир.

Премьера картины «Бедные-несчастные» пройдет 8 декабря.

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