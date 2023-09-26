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Сегодня, 14:10

Мартин Скорсезе назвал имена режиссеров, спасающих кинематограф от экранизаций комиксов Marvel и DC

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Оппенгеймер».
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В интервью GQ Мартин Скорсезе назвал имена режиссеров, спасающих киноиндустрию от нашествия кинокомиксов. Это Кристофер Нолан и американские независимые кинематографисты братья Сафди.

По мнению Скорсезе, популярность проектов Marvel и DC опасна для молодого поколения, ведь по этим фильмам юная аудитория так и не узнает, что такое настоящее кино: «Опасность заключается в том, что это делает с нашей культурой, потому что сейчас появятся поколения, которые будут думать, что фильмы бывают только такие».

Режиссер еще раз добавил, что кинокомиксы — это ненастоящее кино: «Я на самом деле считаю, что тот производимый контент не является настоящим кино. Это почти как если бы эти фильмы снимал ИИ».

Дать зрителям возможность увидеть, как выглядит кино на самом деле, режиссер даст в самое ближайшее время. 20 октября пройдет премьера нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Главные роли в картине сыграли Леонардо Дикаприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун и Джесси Племонс.

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