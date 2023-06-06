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Сегодня, 19:30

Мартин Скорсезе снимет фильм об Иисусе Христе

Дима Акатов
Режиссер короткометражного кино, продюсер анимации
Кадр из фильма «Последнее искушение Христа»
Фото Кадр из фильма «Последнее искушение Христа»
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Мартин Скорсезе, режиссер многих культовых фильмов, среди которых «Отступники» и «Казино», собирается снять новый фильм о жизни Иисуса Христа. Об этом сообщает издание Variety.

Скорсезе официально объявил о своем новом проекте во время встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане. Режиссер сам возьмется за написание сценария и скоро начнет работу над фильмом. Пока что нет других подробностей о самом проекте.

Это не первый раз, когда Скорсезе снимает фильм об Иисусе Христе. В 1988 году он выпустил фильм «Последнее искушение Христа», в котором главную роль исполнил Уиллем Дефо. Фильм вызвал массовую критику со стороны религиозных организаций и верующих.

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