Мартин Скорсезе снимет фильм об Иисусе Христе

Мартин Скорсезе, режиссер многих культовых фильмов, среди которых «Отступники» и «Казино», собирается снять новый фильм о жизни Иисуса Христа. Об этом сообщает издание Variety.

Скорсезе официально объявил о своем новом проекте во время встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане. Режиссер сам возьмется за написание сценария и скоро начнет работу над фильмом. Пока что нет других подробностей о самом проекте.

Это не первый раз, когда Скорсезе снимает фильм об Иисусе Христе. В 1988 году он выпустил фильм «Последнее искушение Христа», в котором главную роль исполнил Уиллем Дефо. Фильм вызвал массовую критику со стороны религиозных организаций и верующих.