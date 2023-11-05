Marvel может вернуть оригинальных Мстителей

MCU сейчас переживает спад зрительского внимания. Последние фильмы студии были восприняты аудиторией сдержанно, и даже самой лояльной части фандома бывает сложно понять многие творческие решения Четвертой фазы.

Пятую и Шестую фазы Marvel ставит под угрозу репутация исполнителя роли Канга Завоевателя Джонатана Мэйджерса. Его злодей должен был не уступать по масштабам Таносу, но сейчас руководство студии рассматривает альтернативные варианты будущего киновселенной. Например, Канга хотели заменить на другого суперзлодея вроде Доктора Дума.

Кроме того, грядущая премьера «Марвелов» («Капитан Марвел 2») заранее смотрится невыигрышно. Производство картины обошлось студии в 250 миллионов долларов, а аналитики кассовых сборов при самом оптимистичном подходе пророчат фильму 75-80 миллионов долларов в первые выходные.

Инсайдеры сообщали, что на съемках «Марвелов» были трудности. Режиссер фильма уехала работать над другим проектом, когда картина находилась еще на стадии постпродакшена. «Если снимаешь фильм стоимостью 250 миллионов долларов, странно уйти за несколько месяцев до конца», — сказал источник, близкий к созданию фильма.

Сама постановщица «Марвелов» Ниа Дакоста рассказывала, что съемки контролировал глава Marvel Studios Кевин Файги, и от нее не зависело многое.

Чтобы окончательно не растерять доверие аудитории, среди новых идей руководства Marvel было возвращение оригинального состава Мстителей (в частности Железного Человека и Черной Вдовы). Звучит как отчаяние, но такие уж времена. То, что персонажи мертвы, не проблема. В мультивселенной возможно все.